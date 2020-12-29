今日大盘整理收阴，量能较昨天萎缩，最终收出中阴，目前仍运行在五周线之上。



从盘口来看，分化较为明显，仍然是结构性行情。今日5G为代表的新兴科技板块整体走强，与此同时，局部前期炒作过高的白马板块多杀多补跌，金融板块温和整理蓄势，市场在消化做空力量同时蓄势信号明显。

今日虽然收阴，但有明显压盘故意。技术上大金融板块跌无可跌，具备随时整体走强的条件。明日开始应重点关注金融板块走势，如能高走收反转阳线，市场就会步入持续强势。

很多投资者对于目前行情不满意，虽然指数整体震荡攀升趋势没变，但由于是结构性行情，如没选对主线反而不赚钱。其实，成熟 的市场就是这样的，这是常态，反而史上那种普涨普跌的市场反而不健康，指望再等普涨赚钱的概率越来越小了。

对于 上轮炒作过高尤其是断头阴开始连跌出货坚决的个股，要坚决选离。机构就是这样，当抱团松动后杀跌比谁都坚决。与此同时，近期逆市放量坚定走势的新热点，则要逢低关注，为明年行做准备。