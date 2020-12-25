今日大盘低开高走收长阳，量能较昨天略有萎缩，一阳上穿多条均线，收盘在3397点附近，技术上今日阳线属于反转标志性质，短调结束重回升势明确。



昨天已经投资者分析过了，认为当日调整系白酒板块下跌等短期因素引发，对市场是好事，大盘上行趋势不变。大盘近期回调，包括受外围因素影响均已经消化完毕，重新开始上扬可期。由于目前逐步临近阶段强上涨周期时段，大盘收长阳仅是上涨的开始，真正的大涨高潮仍维持元旦前后出货的结论，且有望持续到春节。当前的市场赚钱机会开始明显增多，但操作上要回避老热点变冷机构高位出货板块，向新热点新主线低位切入为好。

大盘之所以如此之强，超出很多人的想象，是因为目前的股市机构化程度越来越深，价值投资策略主导的结果，过度投机力量通常震荡反复绞杀，其未来上涨属十年慢牛属于合理预期。

由于市场仍处于新上涨初期，很多优质标的通常会快速拉起不给踏空资金机会，这样的市场只要跟上主流热点是很容易快速翻倍的，这是大慢牛市场阶段快速上涨的结构性机会，应好好把握。