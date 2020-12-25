加载中…

加载中...

新浪财经名博 知名财经博主 微博签约自媒体
个人资料
股市风云
股市风云 新浪个人认证
微博
  • 博客等级：
  • 博客积分：0
  • 博客访问：862,141,001
  • 关注人气：127,224
  • 获赠金笔：0支
  • 赠出金笔：0支
  • 荣誉徽章：
博主被推荐的博文
股市风云的这篇博文被推荐到新浪博客
此博主被推荐的博文：
全部推荐博文>>
如何获得更多推荐?
相关博文
更多>>
推荐博文
查看更多>>
正文 字体大小：

上涨刚开始高潮在双节

(2020-12-25 15:20:12)
标签：

价值投资

十年牛市

十倍牛股

适度投机

微信公众号gsfy68

 分类： 实战交流

    今日大盘低开高走收长阳，量能较昨天略有萎缩，一阳上穿多条均线，收盘在3397点附近，技术上今日阳线属于反转标志性质，短调结束重回升势明确。

    昨天已经投资者分析过了，认为当日调整系白酒板块下跌等短期因素引发，对市场是好事，大盘上行趋势不变。大盘近期回调，包括受外围因素影响均已经消化完毕，重新开始上扬可期。由于目前逐步临近阶段强上涨周期时段，大盘收长阳仅是上涨的开始，真正的大涨高潮仍维持元旦前后出货的结论，且有望持续到春节。当前的市场赚钱机会开始明显增多，但操作上要回避老热点变冷机构高位出货板块，向新热点新主线低位切入为好。

    大盘之所以如此之强，超出很多人的想象，是因为目前的股市机构化程度越来越深，价值投资策略主导的结果，过度投机力量通常震荡反复绞杀，其未来上涨属十年慢牛属于合理预期。

    由于市场仍处于新上涨初期，很多优质标的通常会快速拉起不给踏空资金机会，这样的市场只要跟上主流热点是很容易快速翻倍的，这是大慢牛市场阶段快速上涨的结构性机会，应好好把握。

    股市分析应基于基本面、技术面、心理层面和政策面共同因素的结果，保持理性的思维，不能整天左右摇摆，那种或如何如何的观点对实盘操作没有任何意义，坚定大方向和主线策略，不受短线波动影响，做到最后一轮牛市大赚不难。

喜欢

0

阅读 评论 收藏 禁止转载 喜欢 打印举报/Report
评论
[发评论]
  • 评论加载中，请稍候...
发评论

    发评论

    以上网友发言只代表其个人观点，不代表新浪网的观点或立场。

    < 前一篇白酒板块阶段回调是好事
      

    新浪BLOG意见反馈留言板　电话：4000520066 提示音后按1键（按当地市话标准计费）　欢迎批评指正

    新浪简介 | About Sina | 广告服务 | 联系我们 | 招聘信息 | 网站律师 | SINA English | 会员注册 | 产品答疑

    Copyright © 1996 - 2018 SINA Corporation, All Rights Reserved

    新浪公司 版权所有