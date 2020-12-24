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白酒板块阶段回调是好事…
行情将似火不改长期大慢牛…
外围利空对A股传导影响有限…
大盘重回稳步攀升运行节奏…
季线红三兵行情真很大…
目前A股部分板块抱团的风险在加大，抱团的结果往往会因为利空因素多杀多，从而给市场带来震荡。白酒板块就是如此，可以这样讲：白酒不跌，大盘难好。
今日白酒板块开始下跌，虽这种下跌仍是阶段性的，但有利于市场风格切换，能否成功还有待后市进一步明确。受白酒板块整体下挫影响，今日大盘冲高回调，连同权重调整，市场有刻意打压的信号。这种走势通常级别较小，且很可能随后反转向上，易现高开高走结构。但操作上投资者不用过多考虑指数，大趋势不变，只不过A股因为年底排名等因素影响，阶段震荡罢了，这是A股存在的结构性和制度性问题。这种回调是短期性质，并因此出现更多更好的机会。
操作上要适当注意回避分化风险，尤其那些主力不计成本杀跌标的；同时，要继续关注新消费、新基建和“十四五”受益标的机会就可以了。不要恐慌，大面积反弹随时会出现。
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