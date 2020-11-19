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做好个股大面积上扬的准备…
学会潜伏不要总等大涨追高…
大盘即将步入全面转强阶段…
光头阳大盘酝酿向上开花…
大趋势不变静待收复失地…
今日大盘低开后震荡上行，尾盘缓落收盘，量能较昨天明显萎缩量，收盘在昨天高点之上，各种辅助指标开始转强，市场正处于稳步向上开花初期阶段，从技术周期来看，离全面转强节点不远了。
不出意外的话，大盘望在月底前完成3500点突破步入中段加速拉升。市场赚钱效应会越来越明显，从今日盘口可以看出，市场做空动能明显衰竭。主板相对较强，创业板也现结束短调转强信号。这种盘面，意味着市场个股有望大面积上扬局面有望近期出现，投资者应做好准备。
综合来看，中小板、“十四五”受益和估值修复补涨仍是关注重点。尤其是很多中小板和主板中的低价优质标的，后市将双受益相关利好，爆发力会更强，对于这些标的提前潜伏仍是合理策略。
大盘选择月底和下月初突破中段拉升，将为行情跨年度创造条件。
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