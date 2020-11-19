今日大盘低开后震荡上行，尾盘缓落收盘，量能较昨天明显萎缩量，收盘在昨天高点之上，各种辅助指标开始转强，市场正处于稳步向上开花初期阶段，从技术周期来看，离全面转强节点不远了。



不出意外的话，大盘望在月底前完成3500点突破步入中段加速拉升。市场赚钱效应会越来越明显，从今日盘口可以看出，市场做空动能明显衰竭。主板相对较强，创业板也现结束短调转强信号。这种盘面，意味着市场个股有望大面积上扬局面有望近期出现，投资者应做好准备。

综合来看，中小板、“十四五”受益和估值修复补涨仍是关注重点。尤其是很多中小板和主板中的低价优质标的，后市将双受益相关利好，爆发力会更强，对于这些标的提前潜伏仍是合理策略。

