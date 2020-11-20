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周线多方炮向上突破不可挡…
做好个股大面积上扬的准备…
学会潜伏不要总等大涨追高…
大盘即将步入全面转强阶段…
光头阳大盘酝酿向上开花…
正如上周预期，本周大盘反弹基本收复上周失地。不仅如此，大盘三连阳再次逼空整理箱体上沿，周线现两阳夹一星的“多方炮”结构，预示大盘向上突破上扬可期。
从盘口来看，消费主线是做多的主导力量，这只是预热点，真正的新主线有望在下周有效突破后全面走强，新主线持续性会更强，以新能源汽车和自动驾驶车联网为代表的，符合国家“十四五”未来产业规划扶持方向的板块，才是未来的有望现大牛股的重点标的。这一点之前反复强调，在大盘有望实现突破之时，到了从布局潜伏转向捂股待涨为主的阶段了。
从技术角度来看，自国庆节之后，大盘周线量能指标呈三角形放大格局，意味着一直有超级主线在不断入场，并在本周形成“多方炮”主攻形态，随后向上突破应属必然。
持有新主线标的，静待大盘突破主升，年底前切入到3500-3800点区间一旦实现，跨年度行情也将形态，赚钱效应将更加明显了，这种主升不可错过。
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