加载中…

加载中...

新浪财经名博 知名财经博主 微博签约自媒体
个人资料
股市风云
股市风云 新浪个人认证
微博
  • 博客等级：
  • 博客积分：0
  • 博客访问：861,530,770
  • 关注人气：127,217
  • 获赠金笔：0支
  • 赠出金笔：0支
  • 荣誉徽章：
博主被推荐的博文
股市风云的这篇博文被推荐到新浪博客
此博主被推荐的博文：
全部推荐博文>>
如何获得更多推荐?
相关博文
更多>>
推荐博文
查看更多>>
正文 字体大小：

周线多方炮向上突破不可挡

(2020-11-20 15:09:41)
标签：

十年牛市

十倍牛股

价值投资

适度投机

 分类： 实战交流

   正如上周预期，本周大盘反弹基本收复上周失地。不仅如此，大盘三连阳再次逼空整理箱体上沿，周线现两阳夹一星的“多方炮”结构，预示大盘向上突破上扬可期。

    从盘口来看，消费主线是做多的主导力量，这只是预热点，真正的新主线有望在下周有效突破后全面走强，新主线持续性会更强，以新能源汽车和自动驾驶车联网为代表的，符合国家“十四五”未来产业规划扶持方向的板块，才是未来的有望现大牛股的重点标的。这一点之前反复强调，在大盘有望实现突破之时，到了从布局潜伏转向捂股待涨为主的阶段了。

    从技术角度来看，自国庆节之后，大盘周线量能指标呈三角形放大格局，意味着一直有超级主线在不断入场，并在本周形成“多方炮”主攻形态，随后向上突破应属必然。

    持有新主线标的，静待大盘突破主升，年底前切入到3500-3800点区间一旦实现，跨年度行情也将形态，赚钱效应将更加明显了，这种主升不可错过。

喜欢

0

阅读 评论 收藏 禁止转载 喜欢 打印举报/Report
评论
[发评论]
  • 评论加载中，请稍候...
发评论

    发评论

    以上网友发言只代表其个人观点，不代表新浪网的观点或立场。

    < 前一篇做好个股大面积上扬的准备
      

    新浪BLOG意见反馈留言板　电话：4000520066 提示音后按1键（按当地市话标准计费）　欢迎批评指正

    新浪简介 | About Sina | 广告服务 | 联系我们 | 招聘信息 | 网站律师 | SINA English | 会员注册 | 产品答疑

    Copyright © 1996 - 2018 SINA Corporation, All Rights Reserved

    新浪公司 版权所有