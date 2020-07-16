今日大盘一路杀跌，盘中破掉多重支撑，最终收出光脚长阴，量能同昨天基本持平。两市涨停仅30来家，跌停超200家，做空动能充宣泄。



大盘虽收长阴，但仍是昨天分析的步入箱体整理范畴。对于这种长阴出现后，投资者不能因为之前踏空或过于乐观而盲目进场，那相当于空中接飞刀。从盘口可以看出，杀跌正是昨天再次提示大家防范的科技板块，这一板块杀跌仍未到位，应继续回避为好。大金融今日也开始破位杀跌，但大金融向下空间有限，后市应该说是下星期就应该会企稳。

今日大跌之后，后市将有望以急跌-反弹-回落整理构筑背离节奏构筑箱体，这是一个充分换手的过程。因今日杀跌过急，大盘超跌反弹随时会出现，到时对投资者来说无论是处理手中破位个股还是寻找超跌反弹机会更从容操作。从空间上来看，大盘突破3300点之后回调极限区间应该在3000-3100点一带，破掉3000点概率不大，后市向上突破3500和3800点依然不变。对此，投资者要心中有数，在明确大方向前提下，近期继续回避结构分化补跌风险仍是第一要务，之后做好迎接超跌反弹的准备。

明日大盘再补跌一下，超跌反弹机会就来了。市场大面积下跌后大面积反弹是处理个股良机。对于趋势仍然完好的中长线标的，仍不必受指数影响继续持股即可。等市场跌透，新一轮上涨又会展开，主线标的仍将重归强势。