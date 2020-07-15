今日大盘小幅高开后震荡回落走势为主，盘中下探临近10天线，获支撑反弹后二次回调至收盘，最终收出中阴，量能较昨天萎缩。



从盘口可以看出，科创板集体下跌，释放科技主线短期调整信号，这一方面跟创业板注册改落地有关，也跟这一主线涨幅巨大，获利盘阶段集中兑现有关，操作上要注意规避相关标的补跌风险。与此同时，两市仍有80只个股涨停，结构行情仍有，但明显凌乱趋弱，明天应还有整理消化分化补跌压力要求。

大盘暂未能突破之前高点，技术上将向大箱体整理走势演变，箱体所在区间在3250-3500一带，极限是补掉前期缺口，但可能性不是很大。大盘中期上升趋势仍然不变，但正如之前分析短期波动会明显加大。由于本周五是期指交割日，后两天操作上仍要保持相对谨慎。

大盘突破3300点之后的回落整理是为了向3500和3800点进军的必然过程，这个过程可先突破后调整也可以先调整后突破。但不管如何，本月仍将以运行主攻周期为主，阶段调整是调仓机会。

科技板块短期参与要谨慎了，这一主线目前抬轿风险太大。相比之下，新启动的补跌标的更安全。估值修复没完，大盘箱体整理之后，仍要看大金融表现，其中银行板块下周等利空出尽后，到了全面补涨走强的时候了。