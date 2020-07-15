加载中…

加载中...

新浪财经名博 知名财经博主 微博签约自媒体
个人资料
股市风云
股市风云 新浪个人认证
微博
  • 博客等级：
  • 博客积分：0
  • 博客访问：859,133,432
  • 关注人气：127,213
  • 获赠金笔：0支
  • 赠出金笔：0支
  • 荣誉徽章：
博主被推荐的博文
股市风云的这篇博文被推荐到新浪博客
此博主被推荐的博文：
全部推荐博文>>
如何获得更多推荐?
相关博文
更多>>
推荐博文
查看更多>>
正文 字体大小：

大盘开始构筑整理大箱体

(2020-07-15 15:14:28)
标签：

十年牛市

十倍牛股

价值投资

适度投机

微信公众号gsfy68

 分类： 实战交流

    今日大盘小幅高开后震荡回落走势为主，盘中下探临近10天线，获支撑反弹后二次回调至收盘，最终收出中阴，量能较昨天萎缩。

    从盘口可以看出，科创板集体下跌，释放科技主线短期调整信号，这一方面跟创业板注册改落地有关，也跟这一主线涨幅巨大，获利盘阶段集中兑现有关，操作上要注意规避相关标的补跌风险。与此同时，两市仍有80只个股涨停，结构行情仍有，但明显凌乱趋弱，明天应还有整理消化分化补跌压力要求。

    大盘暂未能突破之前高点，技术上将向大箱体整理走势演变，箱体所在区间在3250-3500一带，极限是补掉前期缺口，但可能性不是很大。大盘中期上升趋势仍然不变，但正如之前分析短期波动会明显加大。由于本周五是期指交割日，后两天操作上仍要保持相对谨慎。

    大盘突破3300点之后的回落整理是为了向3500和3800点进军的必然过程，这个过程可先突破后调整也可以先调整后突破。但不管如何，本月仍将以运行主攻周期为主，阶段调整是调仓机会。

    科技板块短期参与要谨慎了，这一主线目前抬轿风险太大。相比之下，新启动的补跌标的更安全。估值修复没完，大盘箱体整理之后，仍要看大金融表现，其中银行板块下周等利空出尽后，到了全面补涨走强的时候了。

    综上分析，大盘中期向上趋势没有改变，但短线波段风险开始加大，对此投资者在方向明确的前提下保持必要的理性，不要过度乐观冲动。

喜欢

0

阅读 评论 收藏 禁止转载 喜欢 打印举报/Report
评论
[发评论]
  • 评论加载中，请稍候...
发评论

    发评论

    以上网友发言只代表其个人观点，不代表新浪网的观点或立场。

    < 前一篇关注大盘构筑“老鸭头”结果
      

    新浪BLOG意见反馈留言板　电话：4000520066 提示音后按1键（按当地市话标准计费）　欢迎批评指正

    新浪简介 | About Sina | 广告服务 | 联系我们 | 招聘信息 | 网站律师 | SINA English | 会员注册 | 产品答疑

    Copyright © 1996 - 2018 SINA Corporation, All Rights Reserved

    新浪公司 版权所有