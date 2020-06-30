“空头不死，做多不止”，这正是牛市的特征。自2019年初大盘探明低点启动以来，其间虽因诸多因素影响反复，但总体运行牛市步伐一直没变。尤其是科技主线主导的创业板，更是牛气冲天。与此形成鲜明对比的是，很多人却一路看空至今，言顶论在市场攀升过程中不绝于耳，但最终市场持续走强，并在近期开始步入中期阶段了。



如果一个投资者能够坚持并服从大趋势，选对主线，后只要耐心保持捂股至今，是完全有可能获几倍收益的。如果再能够把二浪调整波段躲过去，复利将是惊人的。但大多数人频繁进出至今，想当然的言顶反复割肉反而不赚钱。只赚指数不赚钱，说明策略是错的，错的策略一定要及时纠正，这是投资者要点。

从今天盘口来看，创业板又创新高了，而主板也正如昨天分析，券商板块在纠错之后补涨带动大盘一度逼空3000点，后主动回洗，技术明天仍将保持强势。因大盘处于主升中段，60分钟级别已经出现加速拉升信号，因此，七月大盘应会有阶段连续逼空过程，市场因此会加大踏空成本并引发更多抬轿资金入场，这是踏空资金宿命向来如此。

人性的弱点往往会导致投资非理性化，目前市场有惧涨心理，看空声不绝，恰恰说明市场仍有充足做多动能。大盘运行虽现明显的均理攀升格局，每天3000亿左右涨个不停，上筹码集中后轮动推升的结果。不要以为放量就是好事，如果放量太猛，行情反而容易过早结束，目前的走势非常健康，上涨仍有较大空间。