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混业风口将助大盘拿下3000点

(2020-06-29 15:20:42)
标签：

变盘

价值投资

十倍牛股

十年牛市

适度投机

 分类： 实战交流

    今日大盘低开回踩整理为主，临近尾盘稳步上收，最终大盘收出带上下影线中阴，量能较上一交易日萎缩。

    大盘之所以调整，应系以下原因所致：

    一是自身技术因素，这是主因，主要是完成周线级别背离的修复，完成了五周线的回踩，消除技术隐忧，这样会让未来行情更健康。

    二是外围影响的结果。节日期间外围调整，传导作用带来的做空动能需要消化。

    三是科技龙头股大股东减持带来的短线抛盘压力，暂时影响市场做多主线继续走强。

    四是混业经营相关消息影响。对于混业经营，很多人解读为银行单方面业务扩展，其实政策面未来真的出台，一定是双向的，也就是说，券商并购或展业也是可以期待的，其实对券商的利好更大。而今天券商板块调整就是错误解读的结果。

    上述因素中，技术因素修复完是好事，外围影响上盘的低开下探就消化了。而科技龙头减持影响，盘中也消化开始转强，后市会重归强势，毕竟行情没完。而券商板块短调后仍将会再度转强而且很可能出现连续走强的可能，因为本轮行情做大做强国内投行应是驱动的内在逻辑之一，是不可抵挡的。

    综上分析，大盘今日回调主要受短线因素影响，不但不会改变上升趋势，反而会更有利于行情向中段发展。而混业经营消息出现，意味着大金融迎来了风口，助推大盘拿下3000点已不在话下了。

    等市场对信息解读有效后，纠错了回补收复今日失地重归强势是合理预期。

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