在股市里，当趋势已经形成，对于投资者来说，去顺应而不是去猜并试图改变趋势，是赚钱的要点之一。



周二大盘先回踩确认2950点一带支撑，后整理攀升，收盘在昨天K线收盘价之上，明确了昨日十字星中继性质，技术上随后应该会有三到五个交易日的强势。从这个角度来看，市场持续攀升有望延续到节后。大盘下一主攻目标将是3050点，后再向今年第一阶段3300点一带上行为合理预期。从盘口来看，券商主导，科技主线、白马股以及新基建、新消费等板块结构性行情仍然明显。两市超五十家涨停，跌停不到五家，多头主导格局仍然明确。

明日是节前最后一个交易日，真正主线优质筹码很难低位拿到了。而现实是中小投资者看空太多，踏空的风险进一步加大，而后市如再现连续逼空，追高的风险也将出现，因此，看错方向将是非常被动。要想改变这种状况，一定不能冲动，一方面要顺应趋势，不要想当然或受一些非理性反趋势言论影响，每天频繁进出；另一方面要冷静分析盘面，寻打新启动补涨机会进行纠错更为合理。

后市或许在10天线还有拿货机会，但这种机会仍是抬轿性质，只有从低位潜伏后耐心捂股有安全垫了才能更好的持股。市场将开始步入一段均量持续上行阶段，这个阶段离加速冲顶仍远，但虽没有那么火爆，但会不温不火涨个不停：小调大涨仍是主旋律。