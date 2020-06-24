周三大盘总体是小幅高开后整理蓄势为主，技术形态上扬趋势明显。虽然因为节日因素影响，量能有所萎缩，但属筹码集中多头主导性质，节后仍将延续升势是合理预期。



近期盘口，推动大盘上行的除了科技、新消费和新基建等主线板块继续走强外，还出现了新的积极信号，那就是因市场估值提升，补涨板块有序良性启动，总体呈现轮动特征，这正是市场慢牛攀升的信号和基础。板块轮动的结果，就是市场能够边消化做空动能边稳步向上拓展空间，这就是传说中慢牛长个不停的模式。在真正的顶部来临之前，资金驱动交易性机会逻辑决定着，只有更高没有最高会一直持续下去。

市场总体仍然保持合理均量上行，目前行情仍然很健康而未过热，不存在大调的概率，小调大涨仍是主基调。不仅如此，今日银行板块走强，预计节后整个大金融板块很可能推动市场一举收复3000点，从而将行情引入中期。

科技龙头股今日开始创新高加速拉升了，这应该是五浪延伸性质，千元股将有望在这一波上涨中出现。对于这一类股虽然上涨火爆，本博则要开始提示风险了，在此之前都是提示大家坚定捂住主线股。而如果此论行情千元股出现之时，就是阶段调整的信号。目前是加速阶段，持股让利润快速增长是合理选择，但追高风险较大，仍有布局要求的，以关注估值提升带来的补涨 机会为好。

"五穷六绝七翻身”的谚语，今年A股则演变成了“五洗六攻七逼空”。“五洗六攻”已经走出来了，七月的行情应会有逼空过程，只有逼空才能引诱踏空追涨抬轿从而有效调仓或派发，这是市场内在博弈和技术因素决定的结果。