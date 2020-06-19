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大盘实质突破上升空间打开

(2020-06-19 15:10:13)
标签：

价值投资

十倍牛股

十年牛市

 分类： 实战交流

    自2646点探明以来，大盘在持续攀升过程中每次短调洗盘，都引发一片看空之声。尤其是前期两波逼年线回撤，看空言顶言论更是此时彼伏。而大盘却沿着上升通道稳步运行至今，并在近期走出“冉冉上升”形态持续走强。尤其是今日，平开高走，盘中一举突破2965点并收盘在此点位之上，实现了“大三角”整理形态上沿实质突破，量能放大理想，向上开花趋势正式展开。

    其实不用说太多了，创业板今日再创新高将牛市推向纵深，科技主线主导行情逻辑仍然没变，市场一路震荡向上，实际上就是清洗投机盘和看错大方向的做空力量，机构化主导得到强化，市场更加成熟了。

    接下来行情更好判断了，那就大盘短线难有大的压力，上升空间打开，没有最高只有更高的走势将是阶段常态。

    新基建、新消费和科技新主线仍将是赚钱主线，大金融继续主导，估值提升补涨仍将延续一段时间，对于因过度悲观过早出局的投资者来说，防范踏空主升浪及时纠错又不能追高站岗将是一个难题。但因为结构性行情决定着，新启动热点仍然很多，下周利用技术回踩上车是当务之急。

    大盘估值目前仍不到15倍，仍然合理，未来仍有较大上涨空间。大盘下一主攻目标将是3050一带，在此点位之下将是一马平川！

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