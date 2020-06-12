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大盘低开高走释放强烈信号

(2020-06-12 15:15:36)
标签：

价值投资

十倍牛股

十年牛市

变盘

 分类： 实战交流

    A股今日再现韧性：受外围利空传导大幅低开持续高走，收复日内全部失地并收复半年线和年线，量能虽较上一交易日略有萎缩，但低开长阳堪称奇迹，改变了投资者以往对A股跟跌不跌涨的看法。

    大盘为何如此强力，主要是以下原因决定的结果：

    一是本来就准备向上突破，调整是挖坑性质，借势完成挖坑，修复周期背离后上攻属于自身技术因素决定的。

    二是主线板块延续主升，新热点激活，有效对冲做空动能。

    三是银行板块持续走强护盘的结果。银行走强，有护盘因素，更是这一板块有估值优势和补涨要求，大幅调整有超级主力资金入场拿货，从而持续走强。不过，工行临近收盘巨单压盘有操纵之嫌。

    四是大盘临近前期技术缺口和下方强支撑区，超跌引发反弹。

    五是A股同美股不同，基本面和技术面都有充足的走强理由，本身仍处于牛市阶段，外围利空影响是暂时的。

    六是市场临近大三角整理末期变盘节点，技术上消除隐忧做空动能释放后开启反转走势，为下周启动强上涨周期创造了条件。

    综上所述，A股今日表现亮眼，是自身内在因素决定的，释放出市场行情突破实质突破全面转强信号。之后，应不会再有大的调整，不会再给踏空资金更多机会了。但会有小踩动作，让均线进一步聚拢形成合力向上开花就是必然之举了。

    捂住优质主线标的持股待涨吧，好戏就要开场了！

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