今日大盘走出“过山车”势：上午低开高走持续攀升很正常，但下午开盘就开始一路杀跌后缓收，最终大盘收出带上下影线的中阴，量能较昨天有效放大。



大盘今日这种走势，是属于昨天给大家分析的突破前诱空性质，且有明显震仓性质。这种走势之所以出现，主要是以下几方面原因所决定的：

一是大盘临近大三角整理上沿，临近压力区，盘中反弹引发抛盘。

二是大盘周线背离明显，迟迟没有修复，明天就是本周最后一个交易日，如再不修复，就没有机会了，这样会留下隐忧，因此盘中快速震仓初期完成周线背离修复。

三是也是最直接诱因，是受港股等外围股市下跌拖累。什么原因引发港股下挫不得而知，但A股利用港股传导效应进行盘中震仓是明确的。

目前大盘60天线已经走平，持续反弹攀升趋势确立，美中不足的是均线比较凌乱，不利于后市形成托举合力，通常今日这种快速强洗，有利于短期均聚拢从而为大盘后市向上形成实质突破创造条件，这正是今日市场回调的意义所在。

强震仓会引化短线分化，但不会改变中期方向。技术上明天再探一下就可以重新转强，后延续攀升节奏不变。大盘一旦突破大三角上轨压制，阶段强势不可避免，对此，投资者应有理性认识，不要因短线震荡轻易改变策略。