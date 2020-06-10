一个有效成熟的市场 ，当上涨大趋势确立后，收益是同持股时间是成正比的。捂住龙头主线标的真到行情结束，操作从简反而比整天频繁进出更赚钱。



今日大盘低开下探整理为主，其性质就是修复背离，完成5天线回踩后，为向上实质突破进行必要技术准备。大盘已经在年线运行七个交易日，属有效突破年线，但年线突破并不是最重要，最实质最重要的突破是突破年初以来因新冠影响进行的大三角型整理上轨，其目前所在区间在2965一带。只要在大三角整理末期形成有效突破，就会引发更多的趋势交易资金入场，市场就会全面转强了。

技术上大盘已经离2965点很近了，大金融蓄势充分，想突破不是很难。但是往往在实质突破前会有诱空动作，是否进行诱空再突破，取决于消息面和政策面，对于投资者来说，只需顺应大趋势捂住主线标的就可以了。短线回调是给踏空者上车机会，如果大三角突破，市场阶段强势就会越不上车越会踏空。

A股最大的空头中信证券开始空翻多了，这是一个积极的信号。但是，真正的主线标的已经涨幅巨大，投资者不可盲目追高。而下一轮上涨热点正在酝酿，近期盘口多注意观察分析，继续顺应主线操作。