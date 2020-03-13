相信今日开盘前在微博里明确提出“借外围利空又要砸出跑步进场的大机会了，年内最后一次！”的观点，会被很多投资者视为”疯子“或者”死多头“，但这一判断后市将有望很快到得验证。之所以如此，除了之前分析的基本面、政策面和技术面因素外，还因新冠外围利空对A股影响致做空动能充分宣泄，这样的市场未来通常会很强势。

市场以3000点为中枢构筑箱体不变，短期上下反复换手充分，尤其是今日大幅低开一步到位后强反弹，再收一长阳，同2月4日的阳线构筑形成两根立柱，正同顶部双阴柱一样，其技术信号是相当强烈的。很显然经过节后反复捶打的A股，底部被砸的坚实无比，后市只有上涨的理由无再大跌的条件了。至于外围影响，今日开始已经弱化可以忽略了，即使再有利空回调也是加仓机会。

正如前两天分析，科技成长主线今日开始整体走强，大多个股踩到60天线，反弹回踩后再反转主攻，新一轮主升将有望随后展开了。

牛市，只有牛市才会有如此韧性。操作上投资者应对这种行情，基于中长线策略，在利空之下不割肉敢低吸加仓甚至敢跑步进场，将是最牛的最成功也是最理性的操作了。至少超跌反弹收益不会少于30%，中长期底部价值 就更不可估量了。

下周大盘有望展开填坑并有望持续上扬走势，这一轮填完坑后，A股就不会再回头了，因为市场确认过程已经完成，主线重新走势不会再给更好上车机会了，更持久的上扬将有望展开。

本周末有利好预期，不仅国内，国外更会如此。如有实质利好，下周一大盘如能走出弃子形态，那就更完美了。正因主做空动能宣泄充分，大盘就是涨停也属于合理。