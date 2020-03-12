周四大盘低开整理为主，量能有所萎缩，收带上下影实体中阴，当日向下跳空缺口未补。



今日走势很好判断，主要是消化外围利空，还有大盘自身分化，主要是近期一些概念炒作品种补跌。而技术上之所以止步在2900点一带进行窄幅整理，是因为大盘总体运行在箱体范畴的结果，这一点之前有充分分析，不必多言。

市场因短调消化做空动能同时产生更多机会，它们是科技成长主线再上车机会、新主线品种低吸潜伏机会和利好预期产生的交易性机会。其中利好预期有二：一是国内降准降息预期；二是外围超跌反弹传导。

操作上要回避概念炒作板块补跌风险，还要继续坚持中长期策略，以关注之前反复强调科技成长+消费（消费电子+新消费）和券商不变，兼顾新启动中长线价值投资机会。

今天尾盘和明天早盘低点都是主线品种回补和短中线博反弹机会，大盘技术上随时会展开强反弹，收复3000点重归升势属于必然。

别指望大盘会大跌，无论从哪个角度都不支持大跌的逻辑。至所谓的外围影响，是一些死空头最后剩下反复炒作的“稻草”。市场尤其是中小创从去年年初走牛到现在，一直看空踏空者现在却仍自以为是，并有众多无脑追捧，反映了这个市场的不成熟和大多数中小投资者的可悲。当然，这些死空头还会继续错下去。