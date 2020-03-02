大盘收复年线意义重大 (2020-03-02 15:11:11)

果然如此：大盘正是二次填坑补缺再现韧性。



节后两波利空之下技术挖坑均已经填平了，这两波挖坑过程投资者如果应对不好，很可能会损失很大。只有坚持主线和中长线理性价值投资策略，不过度投机频繁进出反复波段才会获得成功：不但不会受到损失反而会赚钱。更重要的是，避免了踏空风险握住了主线股，为未来的持续主升赚更多收益创造了条件。

大盘比预期更强。今日高开高走，放量收复年线并回补掉上周五的向下跳空缺口，再次验证了A股牛市的实质。今日填坑后，短期内大盘将不会再大调，即使是有利空也不理会，再度重归强势上扬属于合理预期。正如上周分析，科技板块开始止跌转强，券商板块和大基建发力共振走强是大盘强力收复失地主因。

大盘强反转后，应会很快收复3100点，后攻击前高必然。对于投资者来说，当一个市场处于牛市主升阶段时，更多考虑的不是股价高低，而是资产价格高低和未来溢价。不能因为个股翻倍了甚至翻几倍就惧涨，而要看这只股的估值和未来是否受益行业高成长，只要估值 合理，属于未来高成长板块，就不要以股价涨多少为操作依据，这才是当前投资者最好考虑清楚，以够步入误区。

综合来看，目前A股仍是投资洼地。尤其是在资产慌，再加上中国率先控制住疫情因素，疫情之后经济修复以及加速转型升级等，全世界的资金流入A股的逻辑并不荒唐。真的如此，恐怕经济修复后，因资金太多堵热钱反而成为新名题。

因此，当前继续捂主线品种待涨仍是赚钱关键。牛市的下一个大周期是会大于上一周期的，从这个角度来讲，这轮牛市不但不会在当前位置结束，反而是刚开始，更大的行情还有后面，离行情结束应以三至五年计。