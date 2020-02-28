今日大盘为何破位下跌？除自身因素外，一个字：对外围利空反！应！过！度！



大盘近两天主要是强势消化局部分化，而这个分化昨天消化差不多了。昨天给大家分析，科技板块最迟下周会重新转强，大盘是不具备持续下跌条件的，且有望依托年线拉起。但是，昨天外围股市全面大跌，给国内金融市场的传导作用补明显放大了。A股顶住两轮利空轰炸，这一次顶不住了，主要还是投资者心理恐慌过度杀跌的结果。很多投资者总是拿外围说事，其实基本面才是决定性的。现实是中国战疫已经取得决定性胜利，即将开始步入收尾阶段，经济基本面只能越来越好，经济修复举措可期，定向降准降息在路上，技术面A股处于底部区间。而美股属于顶部开始的下跌，这同A股有本质不同。因此，A股沿自身节奏消化短线利空后继续稳健运行才是合理走势，但实际走势仍然下跌过度了。

通常来讲，这种过度恐慌过后必然会技术修复反弹。大盘理论下方支撑在2850点一带，探明低点后再上补今日向下跳空缺口属于自然。节前那一波填坑补缺很强力，市场表现出足够的韧性。这一次也会填坑补缺，但坑不会有前一次那么深，补跌也不会是连续急涨，而是小阳小阴小角度慢慢收益，但仍将表现同同外围不同的韧性。

近几天提示投资者及时调仓换股应对分化，是合理策略。大跌之后，在回避分化风险的前提下，如何向新标的新启动热点切入，是操作的关键。比如在线教育等板块，就是调仓的好标的。

从未有对于今日阴线下跌这么淡定，相信成熟投资者都有这个感觉，之所以如此，因为当前A股除外围影响外，实在无持续大跌的理由。外围利空引发的下跌仍是短时的，不仅如此，下周将再现上车良机。前提是周末消息平静，如有实质利好，下周一直接补缺就难以上车了。现在是出台利好的最佳时机！是中国股市历史性的机会！