如果投资者对于本轮行情能够从经济基本面转型逻辑入手，确立科技主线；从本轮行情大周期入手，明确牛市的性质；从行情内在推动因素出现，明确结构性行情的话。选定科技主线，时定中长期持股策略，稳步获翻倍收益的牛市基本目标就可以实现。



但是，现实中很多投资者并未赚钱甚至亏钱。为何如此？没有从行业基本面、从政策面确立主线品种，从技术面选定底部介入时机。再撇开踩雷系统性不可防因素外，跟过于短期频繁进出有直接关系。整天波段的结果，是追涨杀跌，提高了持股成本、操作成本结果反而不赚钱。如果一个投资者，在去年没有获得翻倍以上的收益，跟上述原因是有直接关系的。

实际上自2018年下半年开始，更坚定的是2019年年初，本博反对追涨白马股，认为科技成长是未来主线开始，并认为市场将开始新轮行情，后坚定牛市坚定围绕科技成长+券商+消费电子主线一直操作至今。现在回头来看，从大周期角度来看，策略是完全正确的，这是铁的事实。投资者不看失直的主板，只需要看中小创尤其创业板的走势，现在就可以很清晰看到，创业板在市场怀疑牛市声音中一直在从容的运行牛市。节前的回踩，很多人视为头部，节前即使是大利空之下快速填坑重归升势，不但明确顶部论是错误的，更明确了创业板的牛市开始步入主升中段，也就是速度最快赚钱也最快的阶段了，这个阶段离顶部仍然很远了。

主板相对较弱，主要受做空因素影响，但主板后市也会有补涨要求。金融板块尤其是非银金融的券商以及主板中很多板块近期也开启主升补涨了，主板完成填坑后V转收复3100点指日可待。之后将剑指3000点，阶段回调后本年度主攻3800点目标，且因节日期间利空砸坑更加确定了。

趋势既然明确，选对主线之后，中长线捂股才会最赚钱。大道至简，不要在主升阶段反复折腾，这是之前反复强调的观点。现在如果投资者还不改掉以往过度投资的毛病，真的要错失本轮大行情了。因目前仍是主升初期，现在改还来得及。

真正会炒股的人，一轮行情可以做到只操作一两次。越是不会炒股，越是中小散，越是小资金越愿意整天折腾甘做被反复收割的“韭菜”，在整天“顶底论”、整天“波段论”是交学费越炒越少。在市场不断走向成熟，对于中小投资者来说，机构化或价值投资长期化，才是能够在股市生存的要诀！

科技股连续大涨，官方定调，A股进入强势模式，有望复制美股10年大牛路线！