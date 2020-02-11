大盘连收七阳，量价齐升，属技术借利空挖坑后填坑走势，是主升浪启动前的正常技术走势。



对于当前行情，投资者只有立足大趋势才不至于短期迷惑，对行情的红火走势感到不理解。其实很简单:疫情影响是局部的暂时的，对正处于转型科技主线主导的行情影响不大，市场重归升势属于技术必然。

大盘连续反弹七连阳后，在临近上方2915-2950一带压力区，且今日收星量能有所萎缩的情况下，市场会有分歧，投资者比较关心之后大盘会如何演变。对于七连阳后的走势，投资者一方面明确前述的填坑性质，坚持科技主线和牛市大方面不变；另一方面又要对短线变化有所准备就可以了。

综合来看，大盘向上突破是确定，但具体突破方式有两种选择，取决于市场本身但受消息影响较大：

一是在利好配合下再放量直接突破上方压力区，重归原主升节奏持续展开。预期的利好不外两方面：一是疫情出现实质性的拐点，主要是湖北省防控取得决定性胜利，利空出尽是利好市场借机向上实现突破。另一方面就是降息或降准预期。疫情过后，中国经济修复性增长需要货币政策相关措施出台，类似利好一旦出台，就是大盘放量突破之时。

二是消息平静，市场本身有技术再回踩或区间整理要求。一种是回踩但 空间有限，主要是洗一下盘，为向上突破减轻压力，回踩空间应该在2850点一带。另一种是放慢上攻速度，连整理边缓步上行，小阳慢慢攀升以时间换空间。

综合来看，大盘回踩整理一下再向上突破为理想走势，但利好配合直接突破的概率更大。毕竟临近三月且疫情取得决定性防控结果有望近期出现，经济修复当务之急的背景下，投资者更应该做好应接大盘直接向上突破的准备。