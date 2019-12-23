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大盘无忧关注新主线低吸机会

(2019-12-23 15:07:10)
标签：

价值投资

十倍牛股

十年牛市

适度投机

变盘

 分类： 实战交流

    周一大盘低开反抽后持续下探收阴，量能同上一个交易日稍萎缩，盘中破掉10天线，收出长阴。这根长阴看似可怕，实则大盘无忧，长阴仍是修复背离性质，只不过由之前日线背离修复扩展到周线级别罢了。对于这种调整，投资者大可不必看得过重。

    由于酒鬼酒再度被做空，再加上国家队减持涨幅过大科技股，这些短期因素影响投资者做多信号，市场现短线波动实属正常。如不是这些利空因素，大盘不会调整这么深，不会由日线级别上升到周期级别背离修复。虽然大盘调整有些过度，但对于中长期趋势是好事。周线背离修复到位，尤其是12月13日那个向上跳空缺口支撑确认有效，对于未来行情的展开是非常有利的。白酒板块的风险，之前给大家多次提示过。

    短调带来新的低吸机会，明日只需关注5周线所在区间，即在2950点上下支撑就可以了。别指望大盘会大调，反而要关注新主线机会。随着5G主线向感知层切入，传感器板块近期有整体走强成为科技主线新热点的意思，不妨借机关注。适当调下仓应对于补跌股就可以了，但不可因短线技术背离修复改变中期判断。

    大盘修复周线背离后就会再度向上。在下方60天线和缺口附近，低吸为主不杀跌持股过节是合理选择。今日阴线，应是创新高前的最后洗盘过程，后市强力向上突破空中加油仍然可期。

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