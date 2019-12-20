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下周大盘有望空中加油

(2019-12-20 15:07:37)
标签：

变盘

价值投资

十年牛市

十倍牛股

适度投机

 分类： 实战交流

   大盘连收三阴，仍是正常修复背离蓄势性质，比预期整理时间更长更充分。

   投资者大可不必因为这三根阴线又开始悲观看空，其实大盘走势仍是正常的，而且更健康更有利于后市行情发展。技术上今日已经踩到3000点附近 ，已经到位了，下周应会重新运行上涨周期。不仅如此，也正因为蓄势更充分大盘下周空中加油的概率大增。

    一般来讲，类似主升初期这种回踩，10天线附近是最佳回补时机，下周大盘依托10天线拉起是合理预期。大盘短线分化不影响中期向上且对于踏空的投资者来说，是上车机会。对于已经布局好的投资者来说，不要轻易下车，但可能适度调仓优化持仓结果。短线波段一定要服从中长线持股策略，有把握做没握就一捂到底。

    别指望大盘会大调，不可能的，如周末消息面配合，下周一个来个低开高走或高开高走不要感到意义。这就是主升初期的特点：每次回调都是为了更好上攻。

    主线没变，跨年度行情没变，结构性没变，能否创新高悬念下周也将揭晓！不要以为三连阴就不能创新高了，主升一旦确立，一切皆有可能。不创新高也无所谓，留在春节前完成也可，只不过略有缺憾罢了，缺憾美才是真实的美！  

        是的，只有三连阴后谈空中加油才更有实战价值。


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