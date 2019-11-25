股市的中长期运行节奏通常是很难改变的，因此，顺应趋势的力量是赚钱的要诀之一。但在市场运行过程中，因短期因素影响，尤其是在A股这种非有效市场里，会有短线波段的影响，让投资者暂时失去方向从而做出错误决策略。



很显然，上周五大盘上攻转强的步伐 受阻，正是短线消息的影响所致，而且是假消息。除此之外，主力调仓换股和短线炒作过度品种兑现做空，也是市场波动的因素。这些因素因消息证伪和做空动能释放后均消化掉了，市场主力资金启动金融板块是大盘今日实现技术性的“伴侣”反转的主因。一般来讲，“伴侣”反转形态可靠性较强，如明天盘前无利空，大盘具备继续向上收复失地转强的要求，重归升势可期。

对于市场局部分化，尤其是科技股的暂时分化，不但不要担心，反而要敢于捕捉机会，这就是真正赚钱关键。而煤炭和钢铁板块走强，只是阶段性质，其上涨的逻辑一是产品涨价，另一个是股息率较高，还有就是经济托底明年一季度前的政策预期罢了。这些因素都是短期的，波段可以但切不可重仓中长线以免长期高位站岗。而科技主线越是回调，越是上车的好机会，无论是区块链、无线耳机、5G、芯片、消费升级等等，其主线地位仍然没变。短线波动可借机做T降成本，但不可因短失长，短线操作一定要服从中长线。

年线的支撑托举作用正在显现，这是技术支撑因素，而市场本身趋势性的主升仍处于初期。明日继续关注金融板块引领表现，其中券商板块，到了全面发力的时候了。