周五大盘走势很蹊跷。早盘高开上攻很流畅，上攻临近2928点转强节点，盘中一度结束散户状态现主力控盘信号，即突然风云突变，大盘在11:00开始拐头向下，一路杀跌上午尾盘现恐慌跳水走势，下午在年线一带企稳波动整理，尾盘缓步上收，最终收出一根阴线，量能有所放大。



大盘这种快速回调，做空动能主要来自白酒和医药板块，这两大板块都是防御品种，之前给大家反复过提示白马补跌的风险，现在集中释放有利于风格切换不是坏事。但是，今日这种盘口走势是很反常的，只有突发利空或者是谣言才容易出现这种走势。在历史上每当变盘的关键节点，总是有人放出消息来改变趋势。很显然，今日大盘如果不此时打压，大盘一旦放量突破2928点，就不会再回头了。因此，在这个关键点打压指数如果是实质利空可以理解，但造谣然合联手同步打压指数就有操纵之嫌了。不知道有什么消息，从盘口来看，一个是跟医药有关，另一个跟航天军工板块有关。

对于投资者来说，对于消息面的解读一定要理性，要基于中长线策略不要过多受一些短线消息影响。一方面对于高高在上有补跌多杀多的白马补跌、短线恶炒后分化、垃圾股和地雷股回避；另一方面又要把握好结构性机会，科技+消费电子+金融目前仍是不变的主线，主线品种是不怕调的，越调机会越多。

大盘今日踩到了年线，这绝对是好事，到达年线一带，中期机会开始远大于短期风险，离2850点越近，越要敢于捕捉结构机会而不是盲目杀跌，这是当前操作最要明确的操作要点。

经过今日的调整之后，下周大盘有望先抑后扬，且市场很可能从之前的保守抱团白酒和医药资金加速向创新成长主线切换，创业板短调后结构性走势将成大概率事件。