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连破魔咒释放明确转强信号

(2019-08-16 15:07:27)
标签：

抄底

创新成长

底部

股票

时评

 分类： 实战交流

    股市投资，越是从大周期入手越是能赚大钱，否则只能不断交学费，或暂时获小利最终又得送回去。从大周期来看，大盘运行路线越来越清晰了：从2440点开始走出标准的浪型结构。目前来看，大盘第一波上攻3200点一带，四月中旬回踩，五月中旬下踩到位，反弹至3000点一点再回踩整固，近期利用外围利空挖坑，整个大一浪和大二浪均已经基本完成，接下来就是如何运行大三浪的事了，这是大周期决定的因素投资者只能顺应。

    挖坑本周完成，预期年内回踩至2600点过程一带应视为完成，除非后市再有大的利空，其极限区间也是在2600-2680点一带，实际走势再踩到极限区间概率很小了。因此，从投资追求大概率角度来看，目前仍是重仓参与坚定持股阶段。

    大盘本周连破两个所谓的魔咒：一是所谓的“黑周四”，这本来就是扯淡的事，但以往每每被利用诱导投机者杀跌；二是期指交割日，能够收阳释放了明确转强信号。不仅如此，在有外围利空的背景下，能够在本周有如此表现，市场底部信号相当明显。

    真正的优质主线筹码越来越少了。很多投资者每天纠结在 短线指数波动，却没有看到真正的主线股都翻很多倍了，这些龙头股代表着未来市场方向，其中科技股为代表的创新成长正是最强主线。市场趋势基本确立，后市如有再回踩诱空，那将是最后跑步进场的机会，即使如此，真正的好股筹码已经拿不到了。

    成功切入主线品种的投资者，耐心持股吧，主升一旦展开，捂股最赚钱，其它基本都是扯淡。对于毛衣战的影响，应视为利空出尽，既然该加的都加了，还有什么可怕的？中国不信邪，也不怕威胁。已经具备足够韧性的A股现在也是不怕利空，再有利空就是逢调加仓的机会。

    就应该这样，A股独立走强是有战略意义的。信谁都不行，信不靠谱更不行，得信中国自己。中国必胜！中国股市成为全世界洼地引流更多资金入市成为大牛市必成！

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