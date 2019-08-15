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大盘将稳步填坑收复3000点

(2019-08-15 15:01:01)
标签：

抄底

创新成长

股票

底部

时评

 分类： 实战交流

    对于近期市场回调，坚定明确其挖坑性质，敢于逢低抄底重仓杀入，这种策略是有战略意义的。对于投资者来说，这种机会一般很少，但到来了能够不被指数表面震荡迷惑，反而敢于捕捉机会，是属于价值投资范畴的理性操作。

    上周已经给投资者进行了分析，认为挖坑将有望在本周结束。外围利空加速大盘完成挖坑，这就是昨天大盘利好之下高开低走后，今日低开高走的原因所在，是市场跌透了处于坑底的结果。大盘能够在大幅低开的情况下，持结上攻收复了年线，是市场全面转强的信号，挖坑过程基本结束，之后将有望稳步向上填坑直至完成第一阶段上攻至2900-3000点一带的目标。如基本面和政策面配合，不排除直接突破3000点反转的可能。

    对于投资者来说，近期能够围绕新主线，重个股轻指数敢于坚定拿货，操作上是成功的。对于仍未布局好的朋友，请不要着急，后市还有技术回踩动作，到时要及时上车。医药板块走强，不具备持续性，真正的主线仍是创新成长（科技）+金融（券商）+消费升级转型（消费电子），主线不能错。

    从大周期来看，大盘已经基本完成大二浪回调，成功填坑收复3000点之时，就是大三浪正式开启之时。A股遍地黄金，是全世界的投资洼地，未来增量资金持续入场可期，新主升大行情也将稳步走来。

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