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大盘挖坑过程有望下周结束

(2019-08-09 14:54:59)
标签：

抄底

创新成长

股票

底部

 分类： 实战交流

    近期大盘回调，受外围黑天鹅影响是一方面，更主要的原因是A股自身技术挖坑。因本周大盘失守年线，如无实质利好，技术上下周还有下探要求，但整个挖坑过程有望下周结束。

    之所以如此，系以下因素决定：

    一是大盘离理论极限回调区间2600-2680一带很近，下周探明低点概率大。

    二是管理层明确A股韧性增强，“美国极限施压对A股影响趋于弱化 ， 将引导中长期资金入市”。这有利于投资者恢复理性减轻非理性杀跌。

       三是反弹不是底部，是底不反弹。本周大盘利好之下拒绝反弹，是最后加速赶底的信号。通常市场杀跌最后的恐慌绝望盘，也就同时完成挖坑过程了，这是投机主导过程，向来如此概莫能外。

       四是大盘目前运行小"C"4,再下杀就是C5最后一跌.

       五是市场风格切换基本成功，虽然短线利空如中兴通讯杀跌影响新主线继续走强，但这是暂时的，且5G板块的回调带来新的上车机会。

       六是或有利好预期。

      综上分析，下周大盘完成挖坑概率较大，其中最核心的决定因素就是技术性下跌到位。因此，投资者应做好下周在坑底扫货重仓甚至满仓的准备。重仓甚至满仓的机会很少，如有大跌砸出坑底之时，就是出手之时。继续看好创新成长（科技）+金融（券商）+新消费（消费电子）组合。不受指数挖坑影响，敢于捕捉大机会，是下周操作关键。

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