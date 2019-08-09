近期大盘回调，受外围黑天鹅影响是一方面，更主要的原因是A股自身技术挖坑。因本周大盘失守年线，如无实质利好，技术上下周还有下探要求，但整个挖坑过程有望下周结束。



之所以如此，系以下因素决定：

一是大盘离理论极限回调区间2600-2680一带很近，下周探明低点概率大。

二是管理层明确A股韧性增强，“美国极限施压对A股影响趋于弱化 ， 将引导中长期资金入市”。这有利于投资者恢复理性减轻非理性杀跌。

三是反弹不是底部，是底不反弹。本周大盘利好之下拒绝反弹，是最后加速赶底的信号。通常市场杀跌最后的恐慌绝望盘，也就同时完成挖坑过程了，这是投机主导过程，向来如此概莫能外。

四是大盘目前运行小"C"4,再下杀就是C5最后一跌.

五是市场风格切换基本成功，虽然短线利空如中兴通讯杀跌影响新主线继续走强，但这是暂时的，且5G板块的回调带来新的上车机会。

六是或有利好预期。