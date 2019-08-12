A股表现出足够的韧性。对于近期市场回调，很多投资者可能光看到指数下探，没有看到大盘实际上是相对抗跌，是在挖坑。外围利空仅仅让大盘暂时破掉年线，后不再创新低，这是市场处于底部的明显特征。



上周大盘破掉年线后，以斑马线结构缓步攀升，市场继续风格切换。今日大盘受监管层及时出手释放的利好刺激高，上冲稍回踩并进行必要整理后走出持续上攻节奏，一举突破年线，且突破年线过程中没有大的抛盘压力，这符合挖坑后反弹特征。

市场利空出尽，做多动能在挖坑后开始释放，这是大反弹的主因，自身上涨是主因，利好助推减轻非理性波动，市场稳步开始进行填坑筑底，这种反弹很健康。

盘口可以明显看出，之前反弹强调的创新成长+券商+消费电子组合正是资金流入最坚定的标的。随着后市底部继续构筑，主线品种将会强者恒强。对于投资者来说，加仓或重仓新布局之后又到了考虑捂股待涨的时候了。因个股启动有先后，如手中个股处于底部暂时没涨，不要着急调整好心态待后市启动就可以了，切不可乱割乱追乱换股。

预计反弹后大盘后市还会有一个构筑底部背离的小回踩，这是正常技术动作，应该是反弹至2900点一带出现，那是新轮主升前最后一次上车机会。不要再理会外围利空了，市场已不惧任何利空，有利空就是加仓机会，任何回调只能让更多抄底资金入市。