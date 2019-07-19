科创开板具有重大历史意义 (2019-07-19 15:08:35)

下周一科创板将正式开板，对于中国资本市场来说，是具有历史性意义的时刻。



中国股市自诞生那天起，就是以振兴国企为己任。由于因史较短，在实际运行中存在这样或那样的问题和不足。总的来看，中国股市为经济发展做出重大贡献，但投机主导，重融资轻回报的本质没有实质改变。不仅如此，由于市场不成熟，资金过度抱团白酒等白马股和强周期传统行业中，对于当前经济转型的需要是不相区配的。

经济转型要求股市资金向创新成长行业区配，但由于主板缺少科技龙头锚，科技板块的估值定位总体偏低，不利于创新科技上市公司获得更多资金支持。除此之外，由于上市标准制约，很多真正的成长性行业由于处于幼稚期业绩等因素制约，无法上市融资，这很不利于助经济转型。

科创板正式推出之后，有望实现同高成长相区配的风险较高偏好，这对主板的创新科技板块、对于券商、创投等直接受益科创板块来说，将有助其估值 提升，从而引导市场风格从之前的过度抱团白马股向高成长切换，为未来形成创新主导的牛市创造了条件。