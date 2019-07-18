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风格切换加速从容捕捉机会

(2019-07-18 15:12:18)
标签：

抄底

股票

牛市

 分类： 实战交流

    常看本博的朋友都知道，当年提出“喝酒吃醋”之时，正是抄大底的良机。在本月3日，本博第一次明确提示白酒板块开始筑顶诱多，以“白酒虽好不要贪杯”提示风险。一般不是大顶或大底区间，不会如此提示，这是中长线策略所决定的。

    市场近期一直在进行风格切换，投资者在回避白酒等白马补跌风险的同时，还要为迎接下轮行情布局新主线进行充分准备。因为行情是结构性的，在资金切换释放风险过程中产生机会。今日大盘低开后震荡下探，尾盘急杀，主要就是白酒板块资金出逃多杀多的结果，这种切换还会延续。这种回调是好事，白酒等防御板块越是调整 ，越有利于新主线走强，有利于市场做空动出清做多动能凝聚。

    技术上讲，因外围利空大盘有踩到年线的要求，但这种概率不是很大。大盘风格切换加速，意味着新主线很可能随时全面启动，大盘中期向上趋势没变。今日阴线收出之后，大盘后几个交易日越是回踩，越是要敢于寻找新主线机会，有反弹就是派发白酒等诱多补跌股的机会，就这么简单。

    综合来看，在结构性看空补跌股，看多创新成长+券商+消费电子组合，中期看多大盘前提下，操作上认清回调本质，做好大盘随时结束调整拔地而起的准备，比一看调整就恐慌盲目看空杀更为理性。

    大行情要来了，离年线越近机会越大！

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