本周大盘三阳两阴，周线收阳且收盘在五周线之上，市场开始企稳并逐步转强。但因市场做多动能仍然不足，大盘目前仍维持整理格局，中期主升仍然不变。



由于A股仍是投机主导，尤其是本周五，在大盘连续收复30天线后失守收阴，给短线带来隐忧。这个隐忧就是快速再向下挖坑，其主导力量来自利用投资者恐慌心理进行做空。从A股历史上来看，每次这种快速杀跌，都是机构主导权重完成的，其实质来自利用资金和信息优势砸盘。而当前背景下，做空机构如果仍然以老思维再挖坑绞杀中小投资者，会引发系统性风险，这是方方面面都要注意的事情。想消除这种隐忧，一是任由砸出恐慌盘最后一跌再发动行情，那样的话质押的风险很大；另一种方法就是出台直接利好对冲绞杀投机做空力量，在本周末出台实质利好尤其针对券商、保险或银行板块的利好，让大盘维持在整理平台之上，是合理选择。

大盘之所以在2800-2900一带整理这么长时间，正是中长期运行大慢牛逻辑和短线存在隐忧共同作用的结果。对于投资者来说，只要坚持中长线策略为主，坚定持有主线成长股，对短线的可能存在的风险就不必考虑太多。从空间上来讲，大盘极限挖坑的区间就是2600-2800一带。由于券商板块今日走弱压制 盘口，使得短线风险加大的信号出现，但这种隐忧级别非常小，而带来的中长线机会将非常之大。

大局已定。在底部区间整理时间越长，做空动能释入越充分，未来行情越大。由于大慢牛的实质，投资者保持足够的耐心是当前操作的关键。





