如果说去年年底给投资者画的猪年股市路线图，大多数人会觉得就是一笑话。而今年市场的实际运行，首轮上涨到达3200点一带，四月中旬回踩，五月中旬到位。虽然根据实际走势，将路线图回踩区间从2600-2800点上移到60天线一带，而实际破掉了60天线踩到了年线稍有出入，总体市场运行节奏同路线图是基本吻合的。



至此，大盘只有新主升何时启动没有明确。近期市场整理，本博一直顶住压力坚定认为是主升前的区间整理，认为近期的连阴回调是诱空，反转节点是有效突破2985点，本周三前有望出现长阳抱收前面连续阴线。这些分析都是连贯的，侧重中长期大趋势，绝不骑墙来回忽悠。也正如此，一些投资者会因短线波动同中长期主升迟迟未到来而质疑。这是投资主导和投机主导思维不同产生的分歧，但市场最终会明确一切。

昨天大盘止中收阳后，今日大盘全面发力，一举收复之前连阴全部失地，不但明确了之前诱空的性质，也会大盘反转确立大主升创造了条件。大盘只需明后天有效突破2985点，次级大底部就宣告成功，新主升第一主升目标是必过前高3288点后拿下2600点，再之后就是4500点了。

跨年度大慢牛市雏形已经出现了，对于投资者来说，侧重5G为代表的创新成长+券商+消费升级主线布局，就会获得完美成功，这正以往反复强调的观点。而今日大盘收出长阳之后，投资者应摒弃短线投机思维，以做长期股东的思维，分享有望成为A股史上最大的慢牛行情，才是赚钱的王道。

滚滚长江，仅取一瓢饮，平淡的心态，长远的眼光，才能最终获取丰厚收益，这是参与资本市场的投资者最应想明白的关键。





