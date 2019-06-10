加载中…
个人资料
股市风云
股市风云 新浪个人认证
微博
  • 博客等级：
  • 博客积分：0
  • 博客访问：852,618,618
  • 关注人气：127,277
  • 获赠金笔：0支
  • 赠出金笔：0支
  • 荣誉徽章：
博主被推荐的博文
股市风云的这篇博文被推荐到新浪博客
此博主被推荐的博文：
全部推荐博文>>
如何获得更多推荐?
相关博文
更多>>
推荐博文
查看更多>>
正文 字体大小：

大主力都是先人一步布局

(2019-06-10 15:01:35)
标签：

抄底

底部

牛市

健康

 分类： 实战交流

    周一大盘高开整理后上攻，下午先落后收，最终收阳，成功收复半年线，结束连阴诱空转强信号初现。

   上周五已经给大家分析，认为5G为代表的创新成长板块周五回调只是暂时的，其主线性质未变，短线后还会走强。今日盘口可以看出，5G板块重现强势，其主线地位更加明确，这一主线后市将步入持续上扬可期。

    券商板块早盘下砸，这是借消化短线利空的技术动作，其主线地位也不变，后市会有补涨要求。从这个角度来讲，券商今日砸盘绝对是好事。当然，要想找A股做空力量，今日砸盘券商的资金就是。对于消费升级板块，相关板块尤其是消费电子板块，未来升机无限。

    大盘今日收阳，已经基本明确之前连阴回调的诱空性质，后市只要放量收复连阴全部失地，反转就确立了。其实，很多投资者仍未看明白行情，真正的超级大主力运行痕迹非常清晰：第一波拉高到3200点一带后，四月中旬回踩，五月中旬又再度入场了。以工行为例，自5月10日开始，已经稳步走出慢步主升结构，自低点已有10%以上的收益了，这对于大主力来说已经是很不错的回报了。炒股一定要跟上大主力步代，大多数投资者侧重过度投机，易被 短线波动所迷惑，不能看清行情本质。

    综个分析，大盘主升实际上已经确立，后市一旦反转，整个下半年的主升持续上扬就成定局了。

喜欢

0

阅读 评论 收藏 禁止转载 喜欢 打印举报/Report
评论
[发评论]
  • 评论加载中，请稍候...
发评论

    发评论

    以上网友发言只代表其个人观点，不代表新浪网的观点或立场。

    < 前一篇主线品种回调都是暂时的
      

    新浪BLOG意见反馈留言板　电话：4000520066 提示音后按1键（按当地市话标准计费）　欢迎批评指正

    新浪简介 | About Sina | 广告服务 | 联系我们 | 招聘信息 | 网站律师 | SINA English | 会员注册 | 产品答疑

    Copyright © 1996 - 2018 SINA Corporation, All Rights Reserved

    新浪公司 版权所有