周一大盘高开整理后上攻，下午先落后收，最终收阳，成功收复半年线，结束连阴诱空转强信号初现。



上周五已经给大家分析，认为5G为代表的创新成长板块周五回调只是暂时的，其主线性质未变，短线后还会走强。今日盘口可以看出，5G板块重现强势，其主线地位更加明确，这一主线后市将步入持续上扬可期。



券商板块早盘下砸，这是借消化短线利空的技术动作，其主线地位也不变，后市会有补涨要求。从这个角度来讲，券商今日砸盘绝对是好事。当然，要想找A股做空力量，今日砸盘券商的资金就是。对于消费升级板块，相关板块尤其是消费电子板块，未来升机无限。

大盘今日收阳，已经基本明确之前连阴回调的诱空性质，后市只要放量收复连阴全部失地，反转就确立了。其实，很多投资者仍未看明白行情，真正的超级大主力运行痕迹非常清晰：第一波拉高到3200点一带后，四月中旬回踩，五月中旬又再度入场了。以工行为例，自5月10日开始，已经稳步走出慢步主升结构，自低点已有10%以上的收益了，这对于大主力来说已经是很不错的回报了。炒股一定要跟上大主力步代，大多数投资者侧重过度投机，易被 短线波动所迷惑，不能看清行情本质。