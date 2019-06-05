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别着急Ａ股运行有其自身规律

(2019-06-05 15:14:46)
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抄底

底部

牛市

在美股大涨500点的背景下，Ａ股仅高开向上反抽一下就开始低走，临近上午尾盘反弹后下午冲高持续回落，尾盘略有缓弹最终再收一十字小阴线，量能基本持平。

Ａ股有其自身运行规律，这种高开低走主要是由市场内在特点所决定的：

一是阶段散户主导市的特征，散户热衷追涨杀跌的结果。

二是市场有一股力量在做空，这股力量应不是外资，而是内资一些机构在做空。类似今日这种高开低走模式，是明显的期货操作手法。

三是市场短线热点分化缺乏持续一盘散沙难以形成做多合力，这主要是投资信心不足的结果。

四是大机构不做为，仍然按以往固定控盘模式，继续主导诱空绞杀游资和中小散户资金。

五是市场在等待消息面进一点明朗。

除此，大盘诱空调整时间周期没到也是另一个主因。技术上大盘有望下周三前转强，如无利空，下周三前必现包容之前诱空多阴长阳出现。

在这种市况之下，其实投资者不必被指数低迷影响理性判断，大盘结构性行情特征明显，以5Ｇ为代表的创新成长+券商+消费升级的物联网等主线板块，虽现出明显的独立走势特征，且下周开始有望越走越强。今日涨停个股60家左右，跌停仅十几家，正是主线走强局部投机炒作品种分化的反映。对于投资者来说，坚持主线策略，赚钱不难。

对于指数，不用说太多了，一个投机主导的市场关键时候总是掉链，这已经不是第一次了。股指期货因素助跌也是不得不提的因素。

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