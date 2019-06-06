在股市，利好空兑现是利好，利好兑现是利空。工信部发放四张5G牌照，相关板块调整是今日市场走弱的主因之一。但这种回调是暂时的，这是由5G为代表的创新成长板块其主线地位所决定的。短线消化掉获利盘后，这一主线仍将强者恒强。
对于近期回调，本博已经明确给大家分析，是诱空性质。由于出现五连阴诱空挖坑，时间周期决定着，大盘最迟下周三会转强，现一阳包多阴是常态走势。但由于投资者过度恐慌，再加上六月资金面紧，更重要的是市场监管出清和做空力量共同作用，不排除市场波动加大。市场处于调整尾盘是明确的，但大盘要走强，主线品种转强或新主线出现都是必要的。
在这种关键时点，需要政策面出台实质利好，诸如降准、取消印花税、鼓励重组等手段，让市场实现弱转强切换。因大盘今日已经切入到2804-2838支撑区，向下空间有限，如再有急探，必然会引发大资金强力抄底。因此，下周赚钱机会将比本周更加明确。
从今日盘口来看，大盘在主线品种暂时分析的情况下，仍然是缩量调整且守住了年线，很显然是跌不动了。对于投资者来说，现在是黎明前的黑暗。忍无可忍再忍一忍，就会迎来转机，：下半年都是上涨周期不变，做空动能出清后大慢牛开启已成定局。
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