主线品种回调都是暂时的 (2019-06-06 17:37:12)

在股市，利好空兑现是利好，利好兑现是利空。工信部发放四张5G牌照，相关板块调整是今日市场走弱的主因之一。但这种回调是暂时的，这是由5G为代表的创新成长板块其主线地位所决定的。短线消化掉获利盘后，这一主线仍将强者恒强。



对于近期回调，本博已经明确给大家分析，是诱空性质。由于出现五连阴诱空挖坑，时间周期决定着，大盘最迟下周三会转强，现一阳包多阴是常态走势。但由于投资者过度恐慌，再加上六月资金面紧，更重要的是市场监管出清和做空力量共同作用，不排除市场波动加大。市场处于调整尾盘是明确的，但大盘要走强，主线品种转强或新主线出现都是必要的。

在这种关键时点，需要政策面出台实质利好，诸如降准、取消印花税、鼓励重组等手段，让市场实现弱转强切换。因大盘今日已经切入到2804-2838支撑区，向下空间有限，如再有急探，必然会引发大资金强力抄底。因此，下周赚钱机会将比本周更加明确。