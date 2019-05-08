对于本轮行情，本博的观点是连贯的，从去年年底看多到3200点，今年四月初认为当月中旬有回踩，且回调空间由之前的2600-2800点修正为60天线就到位，后将启动新一轮主升，主升启动的时间节点在五月中旬前后。

在股市投资，要服从大趋势，并因实际走势进行必要修正，但不能轻易改变大方面判断，否则很容易投资失败。对于短线波段，尤其是短线突发利空引发的回调，也应该放在大趋势里综合分析，这样才不会大方向出错。对于大盘正常回踩60天线就到位，现在却调到2800点一带临近年线，不但不能视为大方向改变，反而应更有利于大方向形成。我们可以预期二浪的回调正常到走势到60天线到位，但无法知道总统尤其象不靠谱这种人的反复无常行为。即使如此，市场短线回调也不会改变大趋势，反而会因做空动能在最短时间快速释放，新主升则有望提前到来的可能性明显增大了。

大盘已经临近年线一带，中长线机会远远大于短线风险，现在市场只有两个不确定性：一是前期的缺口补不补；二是两国谈判成不成。对于这两个因素，都将在新主升时间窗口来到前落地。区别就是在底部下沿调深一些浅一些，行情早点或晚点启动动了。

从今日盘口可以明显看到，很多个股先于大盘开始反转走强提前步入新主升，大资金正在借最后的调整不断抄底，主流热点甚至出现扫货现象。除权重压盘和局部分化外，市场跌出来的机会遍地都涨停个股越来越多了。

之前给大家分析四月中旬正常回踩，将在五月中旬启动主升，这个时间窗口有望在5月19日出现，但5月19日是周末，因此，5月17日视为新主升启动窗口为合理。但由于大盘因突发利空提前砸到位，从以空间换时间角度来看，新主升启动窗口提前的概率大大增加了，这个窗口一是技术补缺，另一就是谈判出结果，任何一个落地，都有望成为行情启动的导火索。