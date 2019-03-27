近几天大盘回调，受外围利空影响是一方面。除此之外，市场主导资金通过打压券商进行诱空是另一方面。



是的，调整的确是诱空，这种缩量连阴走势，通常都是大主升前的必要准备过程。诱空结束后，大盘就会拔地而起。启动的时机，一是等一季报利空消化完毕，另一个是技术回踩到位。通常这种牛市的回调，一般是踩到60天线就到位了，但从近期盘口来看，通过诱空打压进行回调，但仍处于区间整理，大盘在2900点之上拉起的概率大于踩到60天线。

从券商走势来看，以中信证券为例，其离前期向上跳空缺口和60天线已经很近了，向下真的没有什么 空间。券商板块一旦结束诱空反手做多，带动大盘全面走强将成定局。在诱空阶段操作上不追高，中长线筹码拿 住，短线等借诱空加仓是不二选择，其它操作都是错的。

今日大盘整理为主，周四再下杀一下，周五就迎来转强节点，但大盘全面启动的最后时机，应该是四月中旬前后。至于大盘在什么点位结束诱空拉起，投资者不必去猜，但有一定是明确的，下一轮上涨空间应该在700点以上，千点大涨行情在今年五月开始全面展开也将几成定局。炒股不能整天骑墙，对于大方向一定要坚持，或怎么模棱两可总是对的跟没说一样。

金融供给侧改革带来的牛股，行情一定会很大很大的，要想赚钱这个逻辑一定要明确。主线仍然不变：创新成长+券商+消费升级。