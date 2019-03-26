今日大盘高开低走，同日经指数高开逼空形成明显对比。之所以如此，跟A股投资风格有直接关系。



大盘收出长阴，但量能开始萎缩，系做空力量砸盘权重蓝筹的结果。即使如此，两市仍有超50家个股涨停，结构性特征仍然明确。

大盘今日回调，同昨天回调一样，都是外围突发利空引发，属于牛不喝水强按头性质。大家对于这根阴线一点也不用担心，看似破位实则诱空。技术上大盘有望周五现转强节点，回调是踏空资金的上车机会。后市上车的最好机会可采取轻指数重个股策略，也可以等大盘回调到位再上车。根据黄金分割，第一支撑区在2922一带。根据突破下降通道支撑，大概在2935点一带。还有个区间就是2月25日跳空缺口附近，但因大盘快速释放利空，仍然维持区间整理后市拔地拉起的判断。

对于今年行情的预判，本博之前对于二浪调整理论目标区间在2600-2800一带，但现在在不断修正，认为实际踩到的概率越来越小。当前最大的可能是空中加油，因此长阴出现后投资者一定不要恐慌，只要中长线个股趋势完好就要守住筹码。

当前短防意义不大。在2500点左侧交易阶段重仓，后一直看涨到3200点，在3129点之后短空，本周本博是开始转多的，且不会因为今日这根阴线发生改变，反而更坚定了。突破利空的短调砸出更好的机会，对于踏空的投资者来说，后市回调到位一定不可错过。

预计明天整理为主，周四再杀一下，周五就有望转强收复失地。如果连阴继续杀跌快速到位，仅次左侧的右侧机会就出现了。





