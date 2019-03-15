大盘将牛皮整理后启主升 (2019-03-15 14:30:15)

本周大盘走势正常，运行良性的技术二浪整理。通常大多数投资者喜涨不喜跌，其实对于一轮行情来说，类似本周这种区间整理，是为了更大行情做准备的，是好事。



近期市场走出预期区间整理，既没有大涨也没有大跌，这种整理有望在下周迎来阶段节点。之后大盘将进行牛皮整理一小段时间，就会启动本年度真正的主升大行情了。在左侧2700点之坚定提示重仓杀入，后坚定看多到3200点，近期提示防范分化等区间震荡整理二浪结束，这都是理性的策略。对于未来的大牛市主升，本博将更加坚定，坚定看好处于战略核心竞争定位，人均GDP即将超过万亿美元，受益经济转型升级的中国股市，本轮行情未来涨到万点以上的观点也是明确的。

下周一个踏空回补二次上车的最好时点是在下周三前后，在此之前主力资金会利用整理继续回补，投资者应跟上主力资金的步伐。下一轮上涨不再会是主题炒作主导，而是真正中长线大慢牛主线涨个不停走势，因此，投资上应从参与主题炒作转向潜伏中长线优质上市个股耐心持有。

在牛皮市阶段，市场成交量会明显萎缩，但区间整理之后会慢慢走强，直到主升正式开始。对于近期进行短线防守的投资者，应在下周三前开始逐步回补了。

从近期市场走势来看，做多动能充足，主力意在长远，大盘在理论回调区间之上更高区间拉起概率大增。这正是之前反弹强调的回调空间有限的结果，重个股轻指数正当其实。

十年黄金牛市正式开启动的脚步临近，3200点随时会轻松拿下：下周开始本博从短空又重回多头阵营之中了。

直播回顾 ： 在3月14日 13:17提示的盈方微大涨，累计涨幅 6.13%。

在3月15日 13:15提示的成都路桥大涨，累计涨幅 6.09%。

直播路径：关注本人的微信公众号：gsfy68，盘中定时直播，切勿错过！