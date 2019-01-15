市场以实际走势明确了，真正的主线品种是先于指数筑底并独立走强的，这个时间节点已经给大家说过多次，那就是2018年6月20日，次级时间节点是当年的10月19日。



主力资金运作的品种，跟指数走势形成背离，这是市场走向成熟的表现，也是主力资金同看指数炒股的投机主导策略不同的结果。因大主力资金布局需要很长时间，因此，长达半年以上利用指数下跌耐心吸筹就是必然结果，其运行的痕迹就体现在个股形态上。近期很多个股持续走牛，不理会指数短线波动，这些个股其实是在走主升浪。当一只个股开始运行主升浪，就会出现“没有最高只有更高”和“牛股不言顶”的特征，捕捉并持有这样的主线个股才会赚大钱。

去年中期开始反复强调的成长+券商主线正是目前表现最强的主线，其主导的行情仍远未到结束的时候，且热点正在从第一梯队向第二梯队切换，这正是近期芯片和物联网等板块走强启动的内因。经济基本面和政策取向决定投资方向，跟政策作对想当然过度悲观的资金，必然会踏空主线行情。如果说之前说的券商+成长主线同当时大多数人追涨蓝筹的观点不同，因而受到反对；之后提出主线股筑底是从6月20日开始同指数下跌背离不同也被反对的话，那么，近期提出指数是冉冉攀升形态继续持有主线股观点，正在得到市场验证。

投资要有前瞻性，上述观点如果现在说那是马后炮，没有任何实战意义。现在，有必要再提示投资者，提出大盘有望长阳向上突破的观点，且主导的板块仍是券商+加成长，因今日长阳的出现更加确定了。不仅如此，更需要强调的是，投资者应该下多头主导的格局行将成立的结论了，这个观点决定的策略是决定收益的关键。

多头格局一旦确立，大盘就很可能步入局部主升主导的格局，这种格局主导下，阶段逼空就很可能出现。因此，踏空的风险当前是投资者最要防范的大事。

2019年N型运行第一浪几成定局，其上涨到3200点一带的目标也将有望实现：主升不可空仓。





