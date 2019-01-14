经过上一周的稳步攀升，本周大盘将有望向上突破，这是最合理的预期。



周一大盘仍然呈分化格局，在金融板块和补跌股压制盘口同时，创新成长主线仍然强者恒强。很多启动运行原始启动浪的强势个股，都在进行二浪回洗，后面会有三浪主升。从短期时间周期来看，大多已经运行三个交易日以上，本周五前也大多数会启动主升阳。而券商板块，则运行了六个交易日，技术上应该在本周三前后出转强阳线。券商+成长主线经过必要整理后，再向上突破是合理走势，因此，大盘本周向上放量突破应是值 得期待的大概率事件。

盘中异动新启动个股很多，轻指数重个股可以轻松捕捉交易性机会。主线龙头不理会指数表现超强，明确了主线策略是最正确的选择。如此同时，也明确了目前市场的牛市初期特征。

据方星洗副主席周末在论坛讲话披露，当前外资拼命买而内资去不敢买。之所如此，跟中国股市长期投资文化有关，也跟基金等产品计算收益限定在一年有关。期待未来会有更多实质制度创新和改进出台，真的如此，A股长期走牛将成必然。

想办法在低位布局涨个不停的龙头股，或及时上车主线品种，否则再大的牛市也很难赚钱。当前，券商+5G为代表的创新成长+消费升级仍是最佳组合，这个观点去年中旬就已经开始反复强调，这同当时很多人仍盲目追涨蓝筹是截然不同的，只不过市场现在得到验证罢了。这个策略当前仍然是最佳策略。

静待长阳突破吧，至于哪天出现，会不会还有诱空，不必去猜，底部区间必要的耐心和忽略短线波动是赚钱的关键。相关分析可能有错，但无法模棱两可。