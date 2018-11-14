近期A股走势独立，不理会外围影响走强，系多重利好和技术超跌共振的结果，中国资本市场 话语权正在回归。



这一轮反弹，有多重政策利好积聚，其中券商、创新科技、回购重组、创投、国企混改和低价补涨品种表现主线特征。而白酒 类等 前期 强势品种补跌是主要做空动能，市场正在有序切换。通常来讲，任何一轮行情反弹，都是一波三折的。第一波反弹后，会有回调主力调仓换股过程，再启动第二波持续上涨就更可靠了。而第一波上涨的主线热点，往往会很猛，但正因为短线上涨过急，会有短线兑现要求 ，这就是今日大盘回调的主因所在。从盘口来看，重组类炒作有降温的趋势，ST类和壳股短期上涨过高品种，都 会因短线获利回吐产生调整压力。第一波上涨重势。

必要的短调后，大盘还会启动二轮上涨。第二波上涨既要重势，资金推动是第一位的，第一轮走强的板块还会继续走强；又要重质，同样是上涨，第一波领涨板块能延 续到第二轮或新启动热点，将要注重质地，只 要基本面政策面和成长性有坚实支撑的个股，才会涨个不停。因此，当行情从第一波开始向第二波切换过程中，投资者可借机适当调仓优货组合，但质地良好的个股要坚定捂住，这样才能赚大钱。

综合来看，券商+成长+回购重组+创投+混改等主线，仍将会延续到下一轮，投资者应继续持股为主；而对于白酒类、无实质重组或成长支撑的ST股、强周期的资源类板块和一些炒作过高品种，应继续回避。尤其成长主线，更要坚定持有，这是本轮最大的主线之一。