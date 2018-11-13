受外围利空影响，A股早盘低开，下探获支撑后持续上攻，气势如虹一举收复上周阴线失地，现难得的放量长阳。



上周跟投资者分析过，市场 的连阴调整是标准的洗盘，会有长阳强力上收全部失地的要求，现在大盘走出预期 走势，让当时很多不相信市场会如此强力上涨的投资者，开始转变过来了，并关心大盘下一步会怎么走，想知道行情的性质，应该怎 么操作。对此，投资者只要明确以下五个要点就可以了：

1、大盘收出低开拔地长阳，这是一种强力反转的做多信号，是A股消化掉外围利空影响，正在回归本元和收回金融话语权的结果，后市上涨将会有很强的持续性，应开始坚定做多。

2、明确上周大盘连阴洗盘性质，长阳包容后，如果之前看空或因被看空言论割肉轻仓的投资者，一定要及时转向，不要期望大盘再有大调。因今日长阳主导板之一的券商是主升浪拉升性质，时间周期会较长且上涨会有逼空要求，年底前难有新低只会迭仓反弹新高。

3、明确本轮行情创新成长主导，而创业板已经 步入明显右侧交易阶段，操作上当前应继续采取锁仓或借技术回调加仓策略为好。

4、明确本轮行情的启动，系技术超跌和政策面多重利好共振的结果，但仍属中级反弹性质，暂还不到谈牛市的时候，操作上后期反弹到3000－3200一带不要盲目追高。

5、要明确行情仍是结构性的，在战略看多券商+创新成长+回购重组+创投等 前期反复提示，尤其是6月20日之后主力资 金持续介入的主线坚定持有的基础上，对于白酒 和一些垃圾板块要坚定看空，借反弹处理及时调仓换股为好。

当前，做空美股做多A股卖酒买券，才是真正的价值投资。操作上在明确上述要点同时，仍要调整好心态，坚定 侧重中长线策略，不要受一些过度悲观言论影响过早出局。