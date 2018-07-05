周四大盘向上反抽后持续下跌，最终再收一阴，收出锤头线，量能稍加萎缩，暂未创新低，市场有近30个股涨停，有超30只个跌停，又是一片惨绿。

其实今日阴线，是技术诱空杀跌性质。虽然市场已经处于底部，但在最终低点出现前，通常都会向上杀出中长阴线进行最好诱空，这是A股仍是投机市场明显特征之一。好好的市场，整成这个样子，的确是需要方方面面检讨。不要把责任简单的归结的贸易战上，重融资圈钱轻投资回报才是根子所在。除此之外，错误引导资金聚堆蓝筹造成结构失衡也是根本原因所在。现在，市场跌成这个样子，需要及时救市，否则引发系统性风险不是一句空话。

从中长期角度来看，其实大盘正进行筑底左侧的末期，从诱空的角度来讲，一般不会超过三个交易日。从时间节点来看，周五借利空出尽之时绝地反击可能性较大。在市场处于诱空阶段，必要的短防是可以的，但不能盲目杀跌。而中长线优质筹码，此时容易被 洗出去，因此，从估值和未来成长角度布局的中长线品种是不必理会指数波动的。

不出意外的话，周五大盘走日内V转的概率较大。诱空杀出强背离再转强，也是A股的过度投机走势的表现，向来如此，除非有平准力量把做空力量对冲掉。但如再现长阴诱空，尾盘或下周一开盘就是跑步进场的机会。这种机会，非常难得。相信大多数投资者这两天都不容易，但这是暂时的，虐心很快就会结束，在底部区间淡定比悲观更有实战意义。