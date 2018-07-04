今日大盘再度收阴，这是主力利用调整建仓的正常 走势。在底部的左侧阶段，阴阳交错的揉搓是常态，对此，投资者不必对一两根阴线看得太重。只需要明确目前市场处于中长期底部区间，后静待变盘时点到来就可以了。

目前市场技术上正处于左侧交易末期 ，随后就直接向下诱空和直接放量向上突破两种选择。不管最终如何运行，都是变盘前的正常技术走势。市场在利用消息面朦胧进行最后的诱空性质整理，一旦利空出尽就会变盘成功。仍维持技术上本周五之前有望出现变盘节点的预判，其中贸易战相关消息周五明确后，就具备转强的条件。因此，周五前出现跑步进场机会的观点仍是理性的。

珍惜砸出来的机会吧，身在底部不知底是大多数投资者的通病。其实，指数2700和2500点从中长线角度来讲意义不大，真正有意义的是优质的筹码。操作上如周五前有放量向上突破走势出现，要果断把仓位加足；如放量向下砸阴诱空，等企稳或盘中出现V型反转放量启动时同步入场，都属抄大底性质。近期 要天天谈抄底，这同天天喊空割肉有本质区别，到底哪个对，市场会明确一切。

很显然，从中长线角度来讲，基于经济基本面和政策 面正确分析，并对贸易战合理而非过度解读的基础上，从容布局捕捉机会应是最牛的选 择。

跑步进场的机会要来，您准备好了吗？