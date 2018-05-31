在恐慌中买时，在疯狂中卖出，这是股市赚钱的要点。这个道理谁都能说出来，但在实战中往往却是恐慌割肉杀跌，在疯狂中盲目追涨。

昨天大盘的回调，本是诱空末期，但连阴洗盘受外围突发利空影响放大，很多投资者都采取了恐慌割肉的策略，忘记了诱空的性质，都吓屁了更谈不上恐慌中买进了，都操作反了。今日大盘高开上攻回落确认支撑有效后，开始了持续上攻，一举收复了昨天阴线失地。这根阳线出现后，投资者仍要理性，既不能因为反弹过度乐观，又不能仍处于恐慌情绪之中不敢操作，而是应明确以下要点：

一是明确昨天阴线诱空性质，周三正是重要时间节点。今日反弹后，将开始构筑转强拐点。

二是明确主线不变，仍然是成长股。但因市场风险加速释放，短期内无论是主板还是中小板，均有交易性获利机会。

三是明确本年度的阶段回调过程，即回调的第五子浪结束，六月开始将有望运行新主 升第一浪，其第一目标是过前高3587点，因此，没过此点之前不会再有大级别调整 ，操作上不要过于短见。

四是明确中长线投资侧重成长价值投资，才是获利的根本。过度投机思维很难赚钱，这是市场不断走向成熟的结果。

五是明确六月收红概率较大，且因明天就是启动节点，因此，红六月行情望从“儿童节”开始。

六是明确反弹后短期还有技术再确认过程，操作上要耐心，不可因再出现的确认性小回调乱杀乱追，中小线股仍是赚钱要点。

七是明确市场仍是释放结构风险同时产生结构性机会，操作上还有继续 防范补跌的结构风险，对于绩差ST股仍要回避为主，在此基础上捕捉成长机会，这是目前最要注意的一个问题。

涨而不喜，跌而不悲。在股市，只有战胜人性的贪婪和恐慌，尽量减少非理性因素，顺应大趋势才能最终获得理想收益。