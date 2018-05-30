近期 大盘连阴杀跌，技术上今日是重要节点。受美出尔反尔再次发动贸易战利空影响，今日大盘大幅低开，后反弹冲高受阴放量杀跌收盘，最终收出放量实体阴线，日内向下跳空未补。

今日阴线，仍是连阴调整后诱空末期，如不是突发利空，今日 收星或阳线为合理走势。有利发系统性质的利空影响，致投资者恐慌杀跌是主因之一。除此之 外，农行定增、富士康等 IPO加速且体量增大，也是下跌的另一主因。技术因素是诱空末期不变，因此，今日阴线下跌，投资者大可不必过度恐慌。

技术上因3000点属价值 中构，上下500点左右波动范围内均属正常。而大盘临近3000点一强支撑区，再加上突发利空引发超跌，市场 并不具备持续下跌的条件，反而更易引发强反弹。时间节点上，明日探底回升收长下影，周五再收复今日失地就会重归原运地节奏了。

当然，主板趋势破坏已成定局，蓝筹整体走熊除必要的护盘反弹外，难有趋势性价值。今年流动性不足，只能是结构性机会，因此，成长主线仍是目前机会所在。短期 风险仍是蓝筹补跌和个股分化，适当 防范一下就可以了。创业板今日阴线失地随时会收复，变盘节点临近之时捕捉机会不杀跌更为理性。

突发利空同技术诱空叠加是今日调整主因，不但不会持久变盘成功后反而更有利于行情的启动。贸战更需要资本市场稳定，A股一枝独秀是有战略意义的。