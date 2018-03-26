相信一直坚持看本博的朋友都知道，如同当年看好券商、之后看好白酒等主线板块机会一样，在布局初期向来都是先人一步提示，坚定明确。自去年年底以来，反复强调的主线就是中小成长，之后无论市场如何波动，都坚持这一个观点不动摇。

上周五股市因特朗普发动贸易战下挫，在周五收盘后，提出“市场杀跌过度下周有超跌反弹”的观点，并强调在回避结构补跌风险的前提下继续捕捉成长股的策略。从今日市场实际走势来看，市场主流资金加速抢筹成长股意图明显。

敌人反对的就要支持。从这个角度来讲，成长主线尤其是新科技板块将迎来政策红利和行业发展的成熟期，也是投资回报最快的时段，因此，因市场错杀而产生的机会是难得的。贸易战利空加速了市场的切换，为大资金的腾挪借供了空间，这就是今日市场反弹的内在逻辑。

一切反动派都是纸老虎。尤其是今日强大的中国，经济的互补性决定的，小打小闹必不可少，大打大闹不得了也不会出现。商人的意识就是见利转向，试探性贸易战转移国内矛盾同时拿到了一定的好处，谈判协商双方体面下台是必然的结果。

对于股市来说，这是一个急速释放风险并产生大机会的过程。创业板一根长阳明确了，后面的主升将挡不住了。贸易战都砸不下来的市场，一定是牛市。当然，对于主板来说，那些前期炒作过高的结构补跌品种仍要回避。

好戏在后头。



