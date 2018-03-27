股市投资投的是未来预期博的是前瞻性，不能简单以短期业绩好坏来衡量，而是需要综合多方面因素进行系统分析，捕捉真正具有成长性的优质上市公司长期持有。

这个道理大多数人都明白，但在实际操作中往往会忘记真正的投资要点，往往因为短线波动或盲目跟风而导致投资失败。前期权重蓝筹的上涨，实际上是一种估值回归，这本来是正常的，但后来价值投资演变成价值投机，结果到现在还有消化掉做空动能。如果说主板回调或弱势有外部因素影响，更主要的还是自身，把本应该侧重分红的大盘蓝筹和白马股炒出趋势价值了。与此同时，中小创却被错杀，其中优质成长性好的上市公司，其难得的投资价值就显现出来了，这就是目前市场中小创强于主板的因在原因所在。

如果不是特郎普搞这么一下子，创业板早就创本轮新高了，根本不可能出现上周五那种回调，看空者要感谢老 特，但切不可因这种巧合的系统性利空而沾沾自喜继续错下去，以免错过难得的砸出来的上车机会。创业板现弃子形态，就是上述的技术必然，今日长阳后，将重归主升，因此，在市场下跌之时捕捉成长股机会将大获全胜。

之后，A股将现主板蓝筹回归正常估值并搭台，中小创尤其是创业板有望走强单边上扬走势。经济转型带来的制度性红利是长期的，受益其中的真成长公司，即使短期业绩不怎么好，未来的回报也会是惊人的。物联网等新兴产业必然大牛股。

拥抱真成长回避价值投机正当其时，明日盘中有回踩动作仍是低吸成长股机会。